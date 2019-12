CIA・NSAを内部告発したスノーデン氏の著作を「秘密保持契約違反」とした政府の訴訟に下された判決とは？

・関連記事

NSAの内部告発をしたスノーデン氏の著作を「秘密保持契約違反」と政府が主張し売上の差し押さえを要求 - GIGAZINE



NSAが国内最大手通信会社のネットワークを利用して極秘に情報収集を行っていたことが明らかに - GIGAZINE



エドワード・スノーデンが「ドナルド・トランプを恐れるべきではない」と話す真意とは? - GIGAZINE



あのスノーデンがスマートフォンから位置情報を特定されないようにするための装置「Introspection Engine」を開発 - GIGAZINE



NSAの内部だけで流通する国家機密級情報満載のニュースレター「SIDtoday」をスノーデンが暴露して誰でもダウンロード&閲覧可能に、概要はこんな感じ - GIGAZINE

2019年12月19日 13時00分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.