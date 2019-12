2019年12月19日 06時00分 ネットサービス

ジャーナリスト派遣団体が「Wikipediaの編集作業に人員と資金を投下した」理由とは?

by Wikimedia Finland



ジャーナリスト団体の「Report for America」が、2020年に250人のジャーナリストを164のニュース団体に派遣し、地域の問題についての報道が手薄な地域のジャーナリズムを改善することを発表しました。新たに派遣されるジャーナリストの中には「Wikipediaの編集作業を行う」役割を持つ人も存在するそうで、ジャーナリスト団体がWikipediaに目をつけた理由や今後の活動について、ハーバード大学のニーマンジャーナリズム研究所がまとめています。



Report for Americaは元政治ジャーナリストであり、連邦通信委員会(FCC)の上級顧問を務めた経験もあるSteven Waldman氏らが設立した団体です。ジャーナリストの不足によって、地方の問題が十分に報道されない「ニュース砂漠」がアメリカ中に広がっているという事態に対処するべく、ジャーナリストを地方の報道機関に派遣し、地域に密着した問題を報道することをReport for Americaは使命としています。



2020年に派遣されることが決定している多くのジャーナリストは、気候変動が地域社会に与える影響、農村の健康問題、住宅問題、移民問題、過疎化や郊外の政治的機能不全といった問題に従事するとみられています。しかし、一部のジャーナリストはノースカロライナ州・シャーロット市の公共ラジオ局であるWFAEやシャーロット市の公共図書館、アメリカデジタル公共図書館などに派遣され、「Wikipediaの編集作業」を行うとのこと。



シャーロット市に派遣されるジャーナリストは2人の予定で、1人はWFAEにおいて地方自治体に関する報道に携わります。もう1人はWFAEに派遣されたジャーナリストと協力しつつ、「地域のWikipedia編集者」としても活動するとのことで、地域の図書館を拠点にしてさまざまな蔵書や文書からシャーロット市に関する情報を収集し、Wikipediaのシャーロット市に関連する記事で、地域に強く密着した内容を中心に編集するそうです。Report for Americaとシャーロット市による新たな取り組みは、ニュース砂漠を地理的にカバーするのではなく、歴史的に掘り下げてカバーする試みだといえます。



by geralt



アメリカデジタル公共図書館のエグゼクティブディレクターであるJohn Bracken氏は、「私たちはWikipediaが地球上で最も成功した情報源であることを知っています」と述べ、1つの記事に対して非常に多くの編集者が協力し、正確な情報を伝えようと試みていると指摘。Wikipediaは過小評価されがちであるものの、適切に運営されれば地域社会の情報を伝える有用な情報源になり得るとのこと。



Report for AmericaがWikipediaの編集作業に人員と資金を割くことは今回が初めてとなりますが、Waldman氏は「地域コミュニティが市民にとって重要な情報を手に入れる方法とは何でしょうか?正直に言えば、Wikipediaと図書館が重要な役割を果たしています」と述べています。報道が手薄な地域にジャーナリストを派遣するのと同様に、記述の薄い地域社会に関するWikipediaの記事を専門のジャーナリストの手で充実させることも、人々の情報ギャップを埋める一助になると主張しました。



WFAEが行っている公開質問コーナーのFAQ Cityに寄せられる質問の多くは、市民が地方自治体がどのように機能しているのか、市長にはどれほどの権限があるのかといった問題に混乱していることを示しているそうです。また、Wikipediaにシャーロット市で最初のアフリカ系アメリカ人の女性市長であるVi Lyles氏に関する記事はあるものの、ほかの多くの市長や郡の首長はWikipediaの情報がないとのことで、Wikipediaの記載を充実させることでシャーロット市の歴史や発展がよりよく理解できるようになると期待されています。



by Prachatai