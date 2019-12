PUMAが探索・攻撃・巡航/防衛の3つのモードを搭載したゲーミングソックス「Active Gaming Footwear」を発売

・関連記事

ゲーマーの夢を叶える「寝ながらゲーミング」「ゲーマー秘密基地」などゲーミング家具ブランド「Bauhutte」ブースに行ってきた



「大量の血と射精」を流した末に完成した世界初の「アダルトゲーム用ゲーミングチェア」が登場、「快楽アタッチメント」も開発中か - GIGAZINE



再三の延期を乗り越えVRゲーム連動のゲーミングチェア「Roto VR Chair」が発売に向けてついに生産を開始、発売時期も決定 - GIGAZINE



SFコックピット風のゲームチェアの最高峰「Predator Thronos Air」が登場、価格は150万円 - GIGAZINE



約330万円かけてどんなゲームでも快適に遊べる究極のゲーミングPC環境を構築した猛者が登場 - GIGAZINE



2019年12月19日 11時35分00秒 in ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.