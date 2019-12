「次世代Xboxのロード時間を実質ゼロにする」ことにMicrosoftは取り組んでいる

・関連記事

Microsoftの次世代ゲーム機の正式名称は「Xbox Series X」ではなく「Xbox」になることが明らかに - GIGAZINE



Microsoftは次世代Xboxでもディスクレス端末を計画している可能性 - GIGAZINE



Microsoftが次世代Xbox開発プロジェクトの「Project Scarlett」発表、8K・超高速SSD・レイトレーシング対応で2020年に登場 - GIGAZINE



Microsoftが次世代ゲーム機「Scarlet」に関する発表をE3で行うことが明らかに - GIGAZINE



Microsoft XboxがE3で発表した注目ゲームタイトルのムービーまとめ - GIGAZINE



ゲームの「最も退屈な時間」であるロード時間にミニゲームをプレイする特許が消滅、海外ではロード画面でプレイできるミニゲームを集めた「Loading Screen Jam」が開催 - GIGAZINE



2019年12月19日 16時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1k_iy

