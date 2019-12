中国の大学が憲章から「思想の自由」を削除して共産党への忠誠を教員や学生に誓わせるものに改定

by Thomas Fisher Rare Book Library, UofT



中国の国立大学である復旦大学の大学憲章から「思想の自由」が削除され、中国共産党への奉仕を義務付ける内容が追加されたことが判明し、中国内で大きな波紋を呼んでいます。



China's Fudan University axes “freedom of thought” from charter — Quartz

https://qz.com/1770693/chinas-fudan-university-axes-freedom-of-thought-from-charter/



China cuts 'freedom of thought' from top university charters | World news | The Guardian

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/18/china-cuts-freedom-of-thought-from-top-fudan-university-charter



2019年12月17日付けで中華人民共和国教育部のホームページで、2014年に作成された復旦大学の大学憲章を一部改定したものが告知されました。この新しい憲章では40カ所以上が改定されており、「思想の自由」という文言が削除されていたほか、「学校は独立して自主的にに大学を運営する」「教師や学生は法律を順守しながら独立して自主的、自律的に学術研究を行う」という部分から「独立して」という学問の独立性を示す文言が削除されたことが判明しました。



Fudan U, one of the most prominent institutions in China, amended its bylaws by taking out “academic independence and freedom of thought” and adding language that pledges the school to CCP leadership. (Screenshot from Ministry of Ed notice) pic.twitter.com/MC4VuDZgjZ